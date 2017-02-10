Москва, 10 февраля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, которые 9 февраля нанесли непреднамеренный удар по турецким военным в районе города Эль-Баб (Сирия), руководствовались теми координатами, которые передала Турция. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами, — сказал представитель Кремля. — И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было».

Песков добавил, что военным РФ и Турции необходимо в кратчайшие сроки принять меры для совершенствования механизмов обмена информацией в ходе выполнения совместных операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непреднамеренный удар по турецким военным ВКС РФ нанесли 9 февраля в районе сирийского города Эль-Баб. ВС Турции в это время атаковали позиции террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 получили ранения.

Глава РФ Владимир Путин принёс свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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