Москва, 10 февраля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Госдума полностью отказалась от практики проведения «часа голосования» — парламентарии будут голосовать сразу же после обсуждения инициатив. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующие изменения в регламент приняла Госдума.

Duma.gov.ru В Государственной Думе РФ

«Исключить час голосования, вопрос о принятии, одобрении либо отклонении законопроекта или проекта постановления ставить после их обсуждения», — говорится теперь в регламенте палаты.

Госдума VII созыва ранее приняла решение проводить голосование по вопросам, рекомендованным профильными комитетами к принятию, сразу после дискуссии. На «час голосования», который был традиционным для двух прошлых депутатских составов, приходились только законопроекты, рассматриваемые по сокращенной процедуре и предлагаемые к отклонению.

Парламентарии поддержали это предложение. «Час голосования» был абсолютно бестолковым. Чего мы утром спорим, а только вечером, когда все забыли, голосуем?» — отметила в ходе дискуссии депутат Тамара Плетнева (КПРФ).

Одновременно Совету Думы предоставляется возможность в исключительных случаях по мотивированному предложению ответственного комитета принимать решения о голосовании по вопросу о принятии или об одобрении закона в целом в день принятия законопроекта во втором чтении.