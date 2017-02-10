Ростов, Ярославская область, 10 февраля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Мэр города Ростова Ярославской области Константин Шевкопляс передал Посольству Киргизии в Москве 1800 школьных учебников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова Великого. Сбор учебников был начат в октябре 2016 года и проводился в рамках широкомасштабной акции «Школьники России-Детям Кыргызстана».

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«К нам осенью прошлого года обратилась секретарь посольства. Очевидно, сыграло свою роль, что в нашем районе есть колхоз «Кыргызстан». Да я и сам десять лет прожил в Киргизии и оттуда приехал в Ростов. Сейчас в республике очень плохо с учебниками для русскоговорящих школ. Поэтому мы кинули клич по школам, и там нашли учебники по тем программам, которые сейчас в наших учебных заведениях не используются. Выбрали те книги, которые в хорошем состоянии и передали в посольство», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шевкопляс.

Посольство выразило благодарность за проявленные внимание и меры. При этом его сотрудники подчеркнули, что передача книг проходит в год значимого для двух стран события — 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.