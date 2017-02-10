Фрязино, Московская область, 10 февраля, 2017, 12:57 — ИА Регнум. В Московской области следователи проверяют сообщения СМИ о массовом отравлении детей в санатории города Фрязино, сообщает региональный главк СКР.

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По данным СМИ, в санатории Фрязино (Щелковский район) отравились 13 детей, медики диагностировали у них острый гастрит. По факту сообщений проводится доследственная проверка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.