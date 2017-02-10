Вена, 10 февраля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Шипулин не подал руки французскому коллеге Мартену Фуркаду, потому что окончательно утратил к нему уважение после намеренного толчка, который тот допустил в отношении Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает «Чемпионат».

Jarvin Jarle Vines Мартен Фуркад

Комментируя свой отказ от рукопожатия французу во время церемонии награждения после эстафеты, Шипулин пояснил, что последней каплей стал толчок Логинова Фуркадом. «Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно», — сказал биатлонист.

Это всё решило. Тем более, Шипулин намерен поддержать Логинова, на которого направлено много негатива.

«На Сашу идёт большое давление, и я не обиделся бы, даже если бы он зашёл на штрафные круги, но он молодец, справился», — сказал Шипулин.

Напомним, смешанная эстафета по биатлону состоялась в Австрии 9 февраля — в рамках Чемпионата мира-2017 (9−19 февраля). От России в соревнованиях участвуют Логинов, Шипулин, Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова.

Накануне, 9 февраля, сборная России заняла третье место. Золото досталось Германии, серебро — Франции. Во время церемонии награждения ни Шипулин, ни Логинов не подали руки Фуркаду. Тогда француз демонстративно покинул пьедестал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фуркад во время передачи эстафеты с третьего на четвертый этап, отправившись на свой этап, преднамеренно наехал на лыжу закончившего свой этап Логинова. Из-за наезда Фуркада Логинов потерял равновесие и упал.