Ярославль, 10 февраля, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля приняла решение обязать до 1 сентября перевести весь городской общественный транспорт на автобусы со стандартом двигателя «Евро-5» — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Spec.drom.ru Микроавтобус

Недавно городская администрация подняла стоимость проезда в общественном транспорте до 23 рублей, сравняв его по цене с маршрутками. После этого в мэрии города заговорили о том, что надо повышать стоимость проезда в маршрутках. Частные предприниматели не хотели этого делать. И тогда городские власти решили повысить культуру перевозок — обязать бизнесменов закупить новые машины, сократить срок эксплуатации автобусов. Естественно, все ради повышения удобства ярославцев. Такие затраты дали бы ярославцам комфорт, но вынудили бы, скорее всего, поднять частных перевозчиков стоимость проезда.

В Ярославле 65 перевозчиков различных форм собственности. Из 112 муниципальных маршрутов 31 обслуживают частники. Если муниципальные предприятия власти еще могут контролировать, то в сфере коммерческих перевозок качество услуг во многом зависит от политики владельцев. А она, как правило, нацелена исключительно на получение финансовой прибыли.

«Каждый инспекционный рейд выявляет огромное количество замечаний. Последняя акция «Корректный водитель» показала, что остро стоит проблема нарушения маршрутками скоростного режима и ПДД. Большие претензии к техническому состоянию машин, их внешнему виду. В салонах грязно, график движения не соблюдается, растет число неподготовленных водительских кадров. А ведь это все безопасность людей!», — сказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Его данные подтвердил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Ярославлю Олег Виноградов, который рассказал о росте количества ДТП с участием маршрутных такси, в том числе с серьезными последствиями. О необходимости наведения порядка в сфере пассажирских перевозок давно говорят и горожане. В качестве первоочередных мер департамент городского хозяйства предложил с 1 июля убрать из города автобусы средней вместимости, установить экологический стандарт не ниже «Евро-5», а предельный срок эксплуатации зафиксировать на уровне трех лет для всего транспорта.

Перевозчики с необходимостью перемен согласились, но назвали предложения мэрии радикальными и необоснованными. 3-летний срок работы машин не только не позволит оправдать расходы, но даже рассчитаться с поставщиками в случае лизинга. Также они указали на слишком короткий переходный период. Вызвали вопросы экологические стандарты, системы расчета на социальных маршрутах, уже имеющиеся кредитные обязательства. Также предприниматели указали, что микроавтобусы просто не вывезут всех пассажиров в случае отмены автобусов средней вместимости.

Мэрия протесты перевозчиков услышала. Срок эксплуатации продлен до семи лет. При этом перевозчик в качестве гарантии получит свидетельство на весь этот период. В городе останутся и большие автобусы, и маршрутные такси средней вместимости, и микроавтобусы. Срок внедрения новой техники увеличен до 1 сентября 2017 года.