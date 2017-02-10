Анкара, 10 февраля, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым повторил требование об экстрадиции религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

С таким заявлением он выступил во время встречи с директором ЦРУ Майком Помпео.

Анкара обвиняет Гюлена в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Проповедник отвергает данные обвинения. Турецкая сторона подчеркивает важность сотрудничества Турции с новой администрацией президента США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате неудачи которого, большое количество военнослужащих, судей, а также работников полиции подверглись арестам или увольнениям.