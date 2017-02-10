Симферополь, 10 февраля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Ученые из университета города Бристоль (Великобритания) рассчитывают начать полевые работы на местах сражений времен Крымской войны весной 2018 года. Работы планируется вести в районе Балаклавы, Инкермана, р. Альма и Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма по итогам встречи гостей из Великобритании 10 февраля с членами президиума Госсовета.

Dmitry A. Mottl Руины Херсонеса. Крым

В состав делегации из Великобритании, которая 9 февраля прибыла в Крым, вошли ученые из университета города Бристоль и военно-исторического журнала «Живая военная история»: военный историк, специализирующийся на Крымской войне, Патрик Мерсер, один из ведущих конфликт-археологов Европы Нил Фолкнер и ученый, участник полевых экспедиций Роджер Вард.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что иностранные гости не просто не побоялись приехать в республику с официальным визитом, несмотря на негативную информационную пропаганду западных СМИ, но и сами стали частью новейшей истории российского Крыма.

«Власти Крыма большое внимание уделяют изучению истории и сохранению памятников, посвященных событиям и героям Крымской войны. Мы готовы участвовать в совместных мероприятиях, предложенных британской стороной, разработать соответствующую программу, а также предусмотреть выделение средств на проведение археологических лагерей, научно-практических конференций и выставок», — сказал Черняк. По его мнению, совместные проекты «станут стимулом для сближения наших народов и стран».

Патрик Мерсер рассказал, что, основываясь на десятилетнем опыте участия в двустороннем проекте, посвященном Великому арабскому восстанию в Иордании, команда британских ученых планирует реализовать археологический проект по изучению артефактов Крымской войны на столь же масштабном уровне.

«Мы благодарны властям республики за активную поддержку уже на самом начальном этапе реализации проекта. Уверен, что в дальнейшем мы получим содействие и в вопросах прохождения необходимых процедур согласования для начала полевых работ (раскопок) и в привлечении к археологическим экспедициям туристов, историков, заинтересованных лиц из Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании, чтобы проект стал действительно международным», — заявил Патрик Мерсер.

На встрече также обсуждался вопрос развития археологического туризма — гости из Великобритании считают это направление для Крыма крайне перспективным. Особое внимание предлагается уделить созданию молодежных археологических лагерей для британских и российских студентов.

Представители Бристольского университета намерены посетить Крым в этом году еще раз — для согласования ряда вопросов. Собственно же полевые работы на местах сражений в 1854−55 годах запланированы на весну 2018 года.

Крымская война (1853 — 1856 годы) велась между Российской империей и коалицией, в которую входили Британская, Французская и Османская империи. Боевые действия разворачивались в Дунайских княжествах, на Кавказе, на Черном и Азовском морях. Наиболее тяжелые бои велись в Крыму, с июня 1854 по август 1855: в итоге Россия потеряла ряд территорий. Вернуть Российской империи захваченные противником Севастополь и другие крымские территории удалось по итогам мирного договора 1856 года.