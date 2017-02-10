Москва, 10 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Комиссия Федеральной антимонопольной службы завершила рассмотрение дела в отношении оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», и признала предприятие нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили в ФАС.

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ФГУП «Космическая связь» оказывает ФГУП «РТРС» услуги для целей трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. При заключении договоров между ФГУП «Космическая связь» и ФГУП «РТРС» формирование цены договора на услуги, оказываемые ФГУП «Космическая связь», должно осуществляться по тарифам на регулируемые услуги связи, утвержденным регулирующим органом.

Между тем, в ходе проверки было установлено, что с обновлением космической группировки и использованием при оказании услуг связи новых спутников, ФГУП «Космическая связь» не обращалось за установлением тарифов, но услуги оказывало.

Также было выявлено, что действия ФГУП «Космическая связь» нарушают установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, нарушая закон о защите конкуренции.

По результатам проверки ФАС был сделан обоснованный вывод, что услуги связи, оказываемые оператором связи оператору связи, осуществляющему трансляцию (тот оператор определен президентом РФ), должны оказываться исключительно по утвержденным ФАС России тарифам.