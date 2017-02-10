Симферополь, 10 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Против празднования Дня святого Валентина (отмечается 14 февраля) выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Свое мнение он высказал на странице в Facebook.

Daria-Yakovleva Празднование Дня саятого Валентина

«Никакого отношения к православию и никаких оснований в культурах и традициях народов нашей страны этот день не имеет. Это дешевая духовная подделка. И, конечно, коммерческий проект», — считает Аксенов.

Он напомнил, что в «украинский период» в Крыму 14 февраля отмечалось чуть ли не как государственный праздник.

«Киевская власть поощряла все, что способствовало размыванию наших традиционных духовных и семейных ценностей. Считаю, что никаких мероприятий, которые бы способствовали поддержке этого псевдопраздника, в школах и других учебных заведениях российского Крыма быть не должно. Уверен, что мою точку зрения поддержит множество крымчан», — подчеркнул Аксенов.

«У нас есть по-настоящему народный праздник, имеющий глубокие исторические, культурные и духовные корни. Это 8 июля — День семьи, любви и верности. В этот день православные христиане чтят память святых Петра и Февронии — Муромских чудотворцев, покровителей семьи», — написал глава Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Аксенов неоднократно высказывал свое отношение к праздникам, традиции отмечать которые пришла в Россию из стран Западной Европы и США. Так, в преддверии Хэллоуина Аксенов также выступил против его празднования в школах, назвав праздник «бытовым сатанизмом».