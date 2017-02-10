Новосибирск, 10 февраля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Западно-Сибирская транспортная прокуратура при проверке соблюдения законодательства в сфере обустройства государственной границы России выявила нарушения, допущенные новосибирским аэропортом при модернизации воздушного пункта пропуска. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве, уточнив, что прокуратура проверяла соблюдение законодательства в сфере обустройства госграницы в поднадзорных филиалах ФГКУ Росгранстрой.

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Новосибирска Толмачёво

На техническое перевооружение пункта пропуска в Толмачево в 2016 году было потрачено по госконтрактам более 371 млн рублей. Однако работы были выполнены не в полном объеме, сроки не соблюдены, должностные лица заказчика предусмотренных контрактом мер ответственности к исполнителю не приняли. В связи с выявленными нарушениями, директору Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, работы выполнены в полном объеме.

Отметим, что новосибирский аэропорт до сих пор не ответил на запрос ИА REGNUM о состоянии и готовности к внештатным ситуациям. Вопросы к аэропорту появились после происшествия в калининградском аэропорту «Храброво» и последовавшего за ним почти двухдневного пассажирского коллапса.

Читайте также: Коллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти

Сможет ли Толмачево справится с подобной ситуацией — до сих пор неизвестно. Месяц назад, в начале января, ИА REGNUM направило запрос в аэропорт Новосибирска с просьбой предоставить информацию о техническом оснащении и готовности к различным ситуациям. Запрос редакции до сих пор остается без ответа. Международный аэропорт Новосибирска Толмачёво имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO, позволяющие принимать все существующие типы воздушных судов. Маршрутная сеть насчитывает около 90 международных и внутренних направлений, регулярные рейсы выполняют более 40 российских и иностранных авиакомпаний. Аэропорт занимает восьмое место в России по объему пассажиропотока, по итогам 2016 года здесь было обслужено 4,097 миллиона пассажиров.