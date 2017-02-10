Москва, 10 февраля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Французский спортсмен Мартен Фуркад должен на ярком примере убедиться, что бывает с теми, кто встает на пути у русских, для этого его приглашают посетить музей войны 1812 года в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил журналистам депутат от фракции ЛДПР Алексей Диденко.

А. Сафонов. Бородинское сражение 26 августа 1812 г. 1902 г

«Вопиющий случай вчера произошел — там, где не должно быть никакой политики и хамства, на чемпионате мира по биатлону, французский спортсмен Мартен Фуркад сначала сделал подсечку нашему спортсмену, а в последующем очень не по-спортивному повел себя на церемонии награждения. Это уже не первая выходка Мартена Фуркада в отношении российских спортсменов — биатлонистов, в том числе в отношении тех, которые никак не замешали себя в каких-то допинговых скандалах, или около спортивных скандалах», — отметил он.

«Будет разумно Мартену Фуркаду помочь узнать характер русских, их душу, культуру, обычаи. Поэтому ЛДПР приглашает его в Москву, может, 31 марта, в день взятия Парижа, купим ему билеты на Бородинскую панораму, пускай он посмотрит Музей войны 1812 года, на ярком примере убедится, что бывает с теми, кто встает на пути у русских», — добавил Диденко.

Французский биатлонист Мартен Фуркад сбил с ног Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, а затем демонстративно ушел с церемонии награждения, когда российские спортсмены отказались пожать ему руку, сообщают СМИ.