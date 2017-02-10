Москва, 10 февраля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 9 aфевраля открылись снижением по валютам. На фоне повышения стоимости Brent до $55,89 курс доллара снизился до 58,79 руб., курс евро — до 62,87 руб. Когда цена на черное золото перешла в коррекционную фазу, рубль продолжил укрепление по инерции, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 58,68 руб., курс евро — до 62,70 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сохранить скорость снижения рублёвых пар помогла председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая заявила, что операции Минфина по покупке валюты не являются интервенциями и не направлены изменить курс рубля. В ЦБ считают, что сильный рубль — помощник модернизации, которая необходима российской экономике. Поэтому власти не будут искусственно занижать курс.

К закрытию торговой сессии курс доллара восстановился до 59,00 руб. Курс евро находился под давлением как к доллару, так и рублю. Американский доллар подорожал вслед за доходностью казначейских облигаций после комментариев президента США Дональда Трампа о том, что в течение двух-трех недель он объявит о некоторых налоговых изменениях. Об этом он заявил на встрече с генеральными директорами авиационных компаний.

Рубль продолжает получать поддержку от нефтяного рынка (цена выше $55), а также интереса зарубежных инвесторов к российским активам. Сегодня, 10 февраля, за баррель Brent дают $55,67.

В 12:00 мск выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти (МЭА). В отчете будет представлен подробный анализ основных факторов, воздействующих на спрос, предложение и баланс на нефтяном рынке. Анализ МЭА важен для нефтетрейдеров, чтобы определить будущее движение цен на нефть.

Можно точно сказать, что в это время ожидается всплеск волатильности на нефтяном рынке и Мосбирже. В случае разочаровывающего отчета нисходящая динамика на рынке нефти негативно скажется на курсе рубля. Поскольку сегодня пятница, то давление на рубль перед выходными может вернуться к 59,40 руб. Если в отчет выйдет нейтральным, то тогда курс доллара останется торговаться в диапазоне 58,58 — 59,15 руб. Шансов мало, что курс доллара сегодня закрепится ниже 58,56 руб.