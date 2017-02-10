Гирин, Китай, 10 февраля, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Цзилинь сообщили о взрыве в одном из жилых домов в районе Чанъи г. Гирин. В результате инцидента пострадал как минимум один человек, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину взрыва.

Thepaper.cn Фото с места взрыва в КНР

Взрыв прогремел 10 февраля примерно в 7:00 по местному времени. Как сообщают очевидцы, в результате взрыва в одной из квартир на четвертом этаже во всем здании выбило стекла. Сразу после взрыва в квартире начался пожар, который к настоящему времени уже удалось потушить, пишет «Сина синьвэнь».

Один из местных жителей с травмами средней тяжести был доставлен в больницу. По предварительной версии, в одной из квартир мог взорваться баллон с газом, однако данную версию пока не подтвердили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 человек погибли и ещё 150 человек пострадали в результате взрыва рядом с автозаправочной станцией в китайском городе Юйлинь провинции Шэньси.