Ивдель, Свердловская область, 10 февраля, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Тайна трагедии 1959 года на перевале Дятлова в Свердловской области строго засекречена. Об этом, как сообщают СМИ, заявил бывший губернатор региона, а ныне — член Совета Федерации России Эдуард Россель.

Палатка группы. Фото спасателя Вадима Брусницына 26 или 28 февраля 1959 г. Слева — поисковик Юрий Коптёлов

В частности издание РИА Новости напоминает о том, что друг руководителя погибшей группы Игоря Дятлова Пётр Бартоломей обращался к Росселю за помощью. Но сенатор не смог помочь.

По данным Росселя, информация о трагедии строго засекречена. Эта его цитата разошлась во многих уральских и федеральных СМИ.

В свою очередь, изданию «Комсомольская правда» Россель заявил, что не говорил этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять уральских туристов погибли на перевале предположительно в ночь на 2 февраля 1959 года. Возглавлял группу Игорь Дятлов. Его именем и назвали перевал.

Друзья погибших, учёные и журналисты много лет безуспешно пытаются выяснить причины трагедии. Версии выдвигаются самые разные: от НЛО до конфликта с местными коренными жителями. Но пока ни одна из них не нашла своего подтверждения.