Вашингтон, 10 февраля, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Администрация президента США проводит расследование относительно утечек в СМИ содержания бесед главы Белого дома Дональда Трампа с главами других государств. Об этом, как передает газета The Hill, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Matt H. Wade Белый дом США

«Мы изучаем ситуацию, да, и она вызывает большие опасения, — отметил Спайсер. — Некоторые из них осуществлены таким образом, что публикация информации является очевидным образом нарушением большого числа протоколов и законов».

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнул, что президент США Трамп лично обеспокоен сложившейся ситуацией.

9 февраля издание The Hill со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в ходе недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Договор, подписанный в 2010 году, предполагал сокращение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ядерных ракет стратегических бомбардировщиков до 700 единиц с каждой стороны. При этом количество боезарядов на этих ракетах не должно было превышать 1550 единиц (имеются ввиду разделяющиеся боеголовки МБР).