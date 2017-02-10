Брюссель, 10 февраля, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Массовое отключение электроэнергии в нескольких коммунах Брюсселя вызвано ошибкой операторов высоковольтных линий электропередачи. Вариант диверсии не рассматривается, сообщили в бельгийской электросети «Сибельга».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

К настоящему времени электроэнергия подаётся практически во все коммуны. Расследование причин аварии продолжается.

Как подчеркнули в электросети, больницы Брюсселя обесточены не были. Важные инфрастуктурные объекты города снабжались электроэнергией благодаря резервным генераторам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое отключение электроэнергии в Брюсселе произошло вечером 9 февраля. Без электричества остались коммуны Сен-Жосс, Скарбек и Эвер. Не полностью снабжались электроэнергией Иксель и Эттербек. Всего без электроснабжения остались порядка 300 тысяч человек.