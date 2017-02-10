Москва, 10 февраля, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Российский стратегические бомбардировщики Ту-160, для сопровождения которых в небо над Атлантикой были подняты самолеты других государств, выполняли патрулирование нейтральных вод. При этом пилоты ВКС РФ действовали в строгом соответствии с международными правилами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ту-160

Конашенков пояснил, что 9 февраля два самолета Ту-160 находились над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Атлантического океана. При этом на отдельных этапах полета их сопровождали иностранные самолеты, в частности, авиация ВВС Великобритании.

Представитель Минобороны отметил, что для британских пилотов «сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня». При этом он подчеркнул, что полеты российской военной авиации «выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран». Конашенков добавил, что экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов Ил-78.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что в связи с появлением у границ воздушного пространства Великобритании российских бомбардировщиков Ту-160 в воздух были подняты четыре истребителя Typhoon. Кроме того, на одном из этапов полета российские самолеты сопровождали три французских истребителя.