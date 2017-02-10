Вашингтон, 10 февраля, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Запуск американской ракеты Atlas V с секретным разведывательным спутником NROL-61 должен состояться 1 марта. Об этом сообщила осуществляющая запуск компания United Launch Alliance (ULA).

Onedof.com Atlas V

Запуск проводится по заказу центрального управления национальной военно-космической разведки США. Назначение спутника и его модификация не раскрываются.

Отмечается, что намеченный запуск станет 70-м по счету для ракеты-носителя Atlas V, при помощи котороый на орбиту выводятся аппараты для ВВС США, а также научных и исследовательских миссий НАСА. Ракета оснащена российскими двигателями РД-180.