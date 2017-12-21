Пекин, 10 февраля, 2017, 05:26 — ИА Регнум. По информации Китайской системы торговли иностранной валютой, пятничный курс китайского юаня по отношению к доллару США ослаб до 6,8819 юаней за доллар США, передает 10 февраля информационное агентство «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как сообщает агентство, юаню позволено колебаться на уровне двух процентов от центрального паритетного курса каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых брокерами перед открытием рынков межбанковских операций каждый рабочий день.