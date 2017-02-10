После блэкаута в Брюсселе восстановлена подача электроэнергии
Брюссель, 10 февраля, 2017, 05:20 — ИА Регнум. В Брюсселе возобновлена подача электроэнергии в районы города, оказавшиеся без света в результате аварии, передаёт телеканал RBTF.
Брюссель
Как установлено, сбой произошёл на трансформаторной подстанции, в результате чего 5 из 48 трансформаторных станций в городе оказались обесточены.
Отмечается, что авария произошла в результате технического сбоя и речь не идёт о диверсии.
Как передавало ИА REGNUM, масштабное отключение электроэнергии произошло в столице Бельгии в ночь на 10 февраля. Отключение электроэнергии в значительной степени затронуло северную часть Брюсселя. Оказались обесточены некоторые официальные здания ЕС.