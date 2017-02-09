Берлин, 10 февраля, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и главы 16 земель договорились ускорить процесс и производить больше депортаций нелегальных мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, сообщает Associated Press.

Montecruz Foto Беженцы на станции Ораниенбург в Германии

По словам самой Меркель, правительственные чиновники намерены создать национальный центр по координации депортаций, а также несколько так называемых «выездных центров», где беженцы будут находиться до назначенного срока депортации — чтобы они «не исчезли в последнюю минуту».

Сообщается, что в 2016 году около 55 тыс. просителей убежища покинули Германию добровольно и около 25 тыс. были депортированы принудительно. Всего в прошлом году 280 тыс. человек попросили убежища в Германии. Это гораздо меньше, чем в 2015 году, когда в ФРГ запросили убежища 890 тыс. человек.