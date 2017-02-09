Лондон, 10 февраля, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли после публикации данных о запасах в США, но пока незначительно, передает Associated Press.

Нефть

К моменту окончания торгов в Лондоне стоимость «эталонного» барреля нефти марки Brent составила $55,63. Рост за день составил 51 цент или около 1%.

Тем не менее, трейдеры до сих пор «не отыгрались» до стоимости нефти, которая была на рынке хотя бы два дня назад, и новые возможности для роста пока не видны.