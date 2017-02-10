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Китай готовится сильнее открыть свой рынок Голливуду

Культура
Китайский аналитик полагает, что в квоту на иностранное кино в Китае будет включено на дюжину больше фильмов

Пекин, 10 февраля 2017, 02:34 — REGNUM  Возможно, что Китай увеличит долю голливудской кинопродукции на своем кинорынке. Этот вопрос готовится к обсуждению за столом переговоров с США, сообщает 9 февраля китайское издание Global Times.

Согласно текущему пятилетнему договору, подписанному 17 февраля 2012 года, Китай импортирует 34 зарубежных фильма ежегодно, среди которых 14 должны быть в формате 3D или IMAX.

При этом, отмечает издание, до того, как в декабре 2001 года Китай присоединился к ВТО (Всемирная торговая организация), квота на иностранные фильмы составляла лишь 20 фильмов в год, при этом голливудская продукция имела количественное преимущество.

Китайский аналитик киноиндустрии Чен Чанйе полагает, что в квоту будет включено на дюжину больше иностранных фильмов, при этом отдельную квоту для 3D продукции упразднят.

«Как раз настало время двум странам сесть за стол переговоров и приоткрыть китайские двери пошире. Американские кинопродюсеры сейчас как раз заинтересованы в «золотоносной жиле» китайского кинорынка — второго по величине в мире. С другой стороны, китайское кино выросло и подняло свои ставки на рынке за прошедшие годы», — заявил Чен в четверг в интервью Global Times.

При этом, издание отмечает, что подобные перспективы могут быть омрачены политической неопределённости, связанной с действиями нового президента США Дональда Трампа. Кроме того, по мнению издания, нет гарантий, что Трамп будет лоббировать интересы Голливуда, ополчившегося против него после его победы на президентских выборах. Также отмечается, что увеличившийся поток голливудской кинопродукции может оказать серьезное давление на китайскую киноиндустрию.

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