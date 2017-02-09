Веллингтон, 10 февраля, 2017, 01:52 — ИА Регнум. В общей сложности 416 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает Associated Press.

Кит

Морские млекопитающие были обнаружены на отдаленной косе Фэйрвелл на Южном острове. Не менее 250 из них уже погибли.

В настоящий момент спасатели и волонтеры надеются на прилив, который поможет направить хотя бы часть из выживших китов обратно в море.

Новая Зеландия является местом самых крупных «массовых самоубийств» китов из зафиксированных в истории. Самое большое произошло в 1918 году, когда около 1000 китов выбросились на берег на островах Чатем. В 1985 году 450 китов выбросились на мель в Окленде.