Москва, 10 февраля, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Попытки вербовки российских дипломатов предпринимаются как в США, так и в других странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия», опубликованном 10 февраля.

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«Такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах — не только в Соединённых Штатах», — отметил глава МИД России.

По его словам, российским дипломатам «часто приходится работать в весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке».

«В числе примеров — масштабная высылка из США. Это была антироссийская судорога уходившей администрации Барака Обамы», — отметил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что последняя попытка вербовки российских дипломатов была предпринята американскими спецслужбами в середине января 2017 года.

«Команда Барака Обамы вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и несмотря на это все методы, которые были использованы в отношении России, только набирают обороты», — отметила представитель МИД.

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