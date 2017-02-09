Москва, 10 февраля, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 февраля встретится в Москве с президентом Словении Борутом Пахором. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидается, что в ходе переговоров будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений. «Особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Президент Словении также проведёт переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, в ходе которых планируется обсудить ход реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в высоких технологиях.

Как сообщили в аппарате правительства, стороны подпишут договор по поставкам российского природного газа в Словению на 2018−2022 годы. В рамках действующего двустороннего контракта, который был заключён на срок до 2018 года, предусмотрены поставки 830 млн кубов газа в год. «Газпром» на сегодняшний день обеспечивает порядка 70% потребностей страны в «голубом топливе».