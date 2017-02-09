Пекин, 10 февраля, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Предупреждение китайского министра иностранных дел Ван И о том, что «в конфликте между Китаем и США не будет победителей», послало сигнал об ослаблении противоречий между двумя странами в то время, когда позиция новой администрации США в отношение Китая еще не сложилась окончательно, сообщает 9 февраля China Daily, ссылаясь на мнение аналитиков.

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Согласно отчету двусторонней оперативной группы, выпущенному во вторник, китайские специалисты предостерегли Белый дом что-либо менять в сложившейся политике «одного Китая» и предположили, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщает издание.

«Любой здравомыслящий государственный деятель должен четко понимать, что не может быть конфликта между Китаем и США, поскольку от этого проиграют обе стороны, а это неприемлемо ни для одной из них», — заявил премьер-министр Ван репортерам в австралийской столице Канберре во вторник, когда его спросили о вероятности войны, порожденной предыдущей жесткой риторикой нового президента США Дональда Трампа и ряда его ключевых советников.

Министр тогда также порекомендовал Америке вспомнить уроки Второй мировой войны, когда та затрагивает тему территориальных споров в Южно-Китайском море.

«Было бы опасным в одностороннем порядке отказаться от сложившейся «политики одного Китая», — говорится в докладе, написанном совместно со специалистом по Китаю профессором политологии Калифорнийского университета Сандиего Орвилом Шеллом. Сам доклад озаглавлен как «Политика США в отношении Китая: рекомендации новой администрации».

Ши Иньхун, директор Центра исследований США Китайского Народного университета сообщил, что замечания министра иностранных дел появились как раз тогда, когда большинство советников Трампа продолжали делать «ястребиные» высказывания в адрес Китая в вопросах торговли, Тайваня и Южно-Китайского моря.

«Тем не менее, пока нет сигналов того, что Трамп займет более взвешенную позицию по отношению к Китаю после всех его нелицеприятных заявлений, что он сделал», — добавил Ши. По его мнению, сообщает газета, Пекину не удастся быстро улучшить отношения с Вашингтоном.

Старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Тэн Цзяньцюнь полагает, что конфликт между двумя державами крайне нежелателен в виду того, что они обе опираются друг на друга во многих сферах.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в китайских СМИ уже публиковались материалы о невозможности ведения холодной войны между двумя державами.