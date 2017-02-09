Париж, 10 февраля, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Истребители ВВС Франции были подняты для сопровождения двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к границам страны, сообщило 9 февраля Министерство обороны Франции.

wiltshirespotter Mirage 2000 ВВС Франции

По информации ведомства, инцидент произошёл у берегов Бретани около 12:30 по местному времени (14:30 мск). Для сопровождения российских самолётов были подняты два истребителя Mirage 2000−5, находившиеся на базе в Лорьяне, и истребитель Rafale с базы в Сен-Дизье.

Российские бомбардировщики, как сообщается, направлялись в строну побережья Испании, но повернули назад после появления испанских истребителей F-18.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил факт пролёта российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами вблизи границ ряда государств. По его словам, самолёты выполняли задачи по плану воздушного патрулирования», маршрут проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана.

При этом представитель Минобороны выразил удивление тем, что подобные события становятся «главной новостью дня», так как полёты российских самолётов осуществляются в соответствии с международными правилами.