ООН может вывести миротворцев с Гаити
Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Организация объединенных наций назначит комиссию для оценки необходимости продолжения миротворческой миссии на Гаити, передает Reuters.
По словам заместителя Генерального секретаря ООН Эрве Ладсус, организация «воодушевлена» успешными выборами на Гаити, в результате которых президентом страны сталЖовенель Моиз, а также окончанием реформы собственных полицейских сил Гаити.
«Ситуация в области безопасности на всей территории страны не сравнится с той, что была 10 лет назад», — сообщил Ладсус.
Тем не менее, Ладсус отметил, что у миссии пока «много работы… в области прав человека, прав женщин».
Стоит напомнить, что у миссии ООН на Гаити есть не только успехи, но и серьезные проблемы. В частности, миротворцев обвиняют в непреднамеренном инфицировании гаитян холерой — по неподтвержденной информации, вирус холеры был занесен на Гаити миротворцами ООН из Непала. Международная организация направила $200 млн семьям жертв холеры в качестве «моральной ответственности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой неделе с критикой миротворческих миссий ООН, в том числе на Гаити, выступила новый постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. По словам Хэйли, миротворческие миссии стоят международной организации $8 млрд в год, однако их эффективность «вызывает много вопросов».