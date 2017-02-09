Казань, 10 февраля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Казанский авиационный завод (КАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) в апреле текущего года начнет производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 по модернизированной технологии. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, сообщает «БИЗНЕС Online».

My-aviation.ru Ту-160

«Сейчас, в принципе, начиная уже с апреля 2017 года — в марте у нас будет тестовая обработка — на участке электролучевой сварки приступаем непосредственно к изготовлению самолета Ту-160 с модернизированной технологией», — сообщил он. По его словам, уже создана цифровая модель тяжелого бомбардировщика. «Мы на основе новых решений с опережением еще в конце 2016 года закончили фактическую оцифровку с точки зрения масштаба самого сложного по комплексности нашего авиационного комплекса», — добавил Слюсарь. Он отметил, что КАЗ утвержден в качестве предприятия, которое является центром стратегической авиации. «И те инвестиции, которые мы сейчас проводим при подготовке производства, они лягут в основу той модели, которая будет работать и на перспективу целого комплекса дальней авиации с реализацией после 27 года», — сказал глава ОАК, уточнив, что в рамках технического перевооружения производства около 40% оборудования завода будет заменено в ближайшие годы.

«Все это в интересах производства самолета — как изготовления опытных образцов, так и выхода на серию», — заверил Слюсарь.

Напомним, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 разработан в 1970—1980-х годах в ОКБ Туполева. На вооружение был принят с 1987 года. С момента создания модели было построено только 35 таких самолетов. В июле 2015 года стало известно, что планируется восстановить производство стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 в варианте Ту-160М2. Замминистра обороны Юрий Борисов тогда говорил, что модернизированная модель будет представлять собой практически новый самолет, в 2,5 раза превосходящий по эффективности предшественника.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что задача строительства бомбардировщика находится на особом контроле с еженедельным докладом об этапах ее реализации.

В январе 2017 года руководство предприятия в ходе визита Шойгу на КАЗ информировало министра, что завод готов к серийному производству ракетоносцев. Представители предприятия также отметили, что вскоре передадут военному ведомству Ту-214ОН, которые используется в рамках международного договора «Открытое небо». Одна такая машина была передана Воздушно-космическим силам ранее.