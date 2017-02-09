Биробиджан, 30 июня, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Жители Еврейской автономной области жалуются на высокие цены на картофель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях активно распространяются фото ценников на картофель в регионе. В торговых сетях картошка из Азербайджана или Египта продаётся по 130−150 рублей за килограмм.

На рынках местные фермеры продают картофель не дешевле — стоимость килограмма доходит до 180 рублей.

https://www.instagram.com/p/CCCpv6xndsy/

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области сорвана посевная кампания. Засеяли в регионе чуть больше половины сельскохозяйственных земель. Власти срыв посевной объяснили отсутствием китайских земледельцев, которые не осуществляют деятельность из-за пандемии коронавируса.