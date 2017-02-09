Москва, 9 февраля, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект, осложняющий процедуру снятия антироссийских санкций администрацией Соединенных Штатов, сообщало ранее ИА REGNUM. В документе, в частности, предусмотрено, что Белый дом, в случае принятия решения о снятии санкций, обязан будет предоставить обоснования для этого Конгрессу. Затем в течение 120 дней Конгресс должен будет окончательно утвердить или отклонить данное решение. Тем самым авторы проекта оставляют за Конгрессом последнее слово на случай, если глава США Дональд Трамп решит ослабить санкции против Москвы в одностороннем порядке.

Личный архив Льва Гарамова Лев Гарамов

Как отразится на российском обществе ситуация дальнейшего сохранения санкций и какие шаги должны в данном случае предпринять российские политики?

Специально для ИА REGNUM ситуацию прокомментировал генеральный директор ПАО «НОРДНЕФТЕГАЗ», эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта (г. Москва), помощник депутата Государственной думы Российской Федерации Лев Гарамов: «В первом десятилетии после распада Советского Союза и начала масштабных экономических реформ Россия сталкивалась с многочисленными социально-экономическими проблемами. Мы все помним регулярные задержки заработной платы и пенсий, рост безработицы, инфляцию, закрытие градообразующих производственно-промышленных предприятий. Однако, в начале 2000-х годов ситуация в стране стала постепенно исправляться. В первую очередь этому способствовала политика нового на тот период руководителя страны — Владимира Путина. За годы его правления были созданы все необходимые предпосылки для укрепления экономического развития Российской Федерации».

Эксперт уверен, что предпринимательство в России развивалось бы более успешно, если бы имело реальную поддержку со стороны власти. Стал подниматься отечественный производитель. Сегодня в стране наблюдается развитие в разных сферах экономики — от сельского хозяйства до робототехники. Россия имеет огромный экономический потенциал, и главное — способна к его постоянному увеличению. А в будущем России следует сосредоточиться на постепенном отходе от экспортно-сырьевой модели экономики.

«В современных условиях важнейшее значение приобретают высокотехнологичные и инновационные отрасли производства, в частности — кибертехнологии, электроника, робототехника. Мы все чаще слышим о российских инновациях самого разного характера, в том числе и в сфере высоких технологий, где наша страна раньше занимала не очень заметные позиции. Однако, подлинный подъем российской экономики может наступить лишь в случае всестороннего утверждения модели покровительства отечественному бизнесу со стороны государства», отметил Лев Гарамов.

Особо актуальна тема поддержки государством молодых предпринимателей. Долгое время российские предприниматели фактически не имели поддержки со стороны государства. Таким был принцип российской политики в отношении предпринимателей в 1990-е годы. В результате страна оказалась перед многочисленными экономическими проблемами. Предпринимательство в России развивалось бы более успешно, если бы имело реальную поддержку со стороны власти. Прежде всего, эта поддержка должна оказываться малому и среднему бизнесу, особенно — молодым предпринимателям.

Сегодня многие молодые люди пытаются запускать свои начальные проекты, формулируют очень интересные бизнес-планы, в том числе и в инновационной сфере. Они нуждаются в помощи со стороны государства, и эта помощь может быть всесторонней — от налоговых льгот и снижения бюрократических препятствий до финансовых дотаций, организационно-методической поддержки с привлечением консультантов, вложений в развитие бизнес-образования. Нужно стимулировать молодых людей к инновационной и предпринимательской деятельности, например — создавая бизнес-классы в средних учебных заведениях, вводя соответствующие курсы в вузах. Российская молодежь обладает большим желанием создавать и развивать свой бизнес, поэтому задача государства — создать необходимые условия для реализации амбициозных планов наших молодых талантов, отметил Лев Гарамов.

«В целом в политике главный принцип — быть достойным гражданином своей страны. Долг каждого политика — соблюдать интересы своей страны. Поэтому нужно стараться реализовать свои идеи, считаясь с интересами государства, т.к. интересы России — это, прежде всего, интересы каждого российского гражданина. Мы должны о них думать и обозначить целью нашей работы — улучшение нашего государства. Главное в бизнесе — найти в себе силы и возможности сочетать предприимчивость и порядочность. Далеко не каждый успешный предприниматель порядочен, и это очень плохо. Если работать честно, то можно добиться гораздо большего, а главное — принести пользу не только собственному благосостоянию, но и людям, обществу, своей стране», подытожил Лев Гарамов.