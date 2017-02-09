Нью-Дели, 9 февраля, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Ученые увеличат число сейсмографов в индийском штате Уттаракханд более чем в шесть раз в рамках расширенного изучения Гарвал-Кумаонских Гималаев, сообщает 9 февраля The Hindu.

Индия

«Мы только что получили разрешение на установку от 100 до 150 сейсмографов в районе Гарвал-Кумаонских Гималаев. У нас есть несколько гипотез, которые мы должны проверить», — заявил директор Национального центра сейсмологии Индии В. К. Гахлаут.

Напомним, на данный момент в северном штате Уттаракханд находится около 20 сейсмологических станций. Данный регион находится в сейсмоактивной зоне, поскольку расположен на стыке двух тектонических плит — Индостанской и Евразийской.

В 1991 году в городе Уттаркаши, который расположен в штате Уттаракханд, произошло землетрясение магнитудой 6,8, около 700 человек погибли. В том же году в соседнем округе Чамоли произошло землетрясение, в результате которого погибли 100 человек.