Ставрополь, 9 февраля, 2017, 21:37 — ИА Регнум.



Чемпионат мира по футболу 2018 года

В Ставропольском крае стартовала онлайн-трансляция строительства объектов для чемпионата мира по футболу 2018 года. Онлайн-трансляция ведется на официальном сайте города Ессентуки в разделе «Видеонаблюдение».

Ессентуки стали первым городом Ставрополья, транслирующим масштабную стройку к мундиалю. «Это не только необходимое техническое условие, но и прозрачность процесса, соблюдение мер безопасности», — процитировали корреспонденту ИА REGNUM слова главы Ессентуков Александра Некристова в пресс-службе горадминистрации.

Видеокамера демонстрирует работу по возведению спортобъекта, уже готов фундамент и вертикальные панели. Сейчас там работают порядка десяти единиц техники.

Напомним, для команд — участниц чемпионата в регионе создаются пять тренировочных площадок. Одна из них в Ессентуках, стоимостью более 160 миллионов рублей. Средства выделены из трех бюджетов — федерального, регионального и муниципального. Основная часть — федеральные средства, выделенные на условиях софинансирования.

Под строительство тренировочной площадки выделено 4 га муниципальной земли. Там появится поле с натуральным покрытием, соответствующее требованиям ФИФА. Стадион будет оснащен современными техническими средствами.

После чемпионата стадион перейдет в собственность муниципалитета для проведения там соревнований по футболу, тренировочных занятий, спортивно-массовых мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае будет налажена онлайн-трансляция строительства всех пяти спортивных объектов для мундиаля-2018. Они появятся в городах Железноводск, Лермонтов, Кисловодск и Ессентуки, а также поселке Капельница. Онлайн-трансляции будут вестись на официальных сайтах городов, где будут возводиться эти объекты.

Читайте также: За стадионами Мундиаля-2018 на Ставрополье можно будет следить онлайн

Это даст возможность общественности и властям контролировать ход подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Строительство стадионов должно завершиться до первого декабря 2017 года. Стоимость строек составит по 15 млн рублей каждая. В общей сложности строительство стадионов обойдется в 75 млн рублей.

Читайте по теме: На Ставрополье стартовало строительство стадионов для Мундиаля-2018

Напомним также, финал 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. На Ставрополье будут созданы тренировочные площадки. Игры чемпионата проводиться в регионе не будут.

Отметим также, что Россия в первый раз в своей истории станет страной — хозяйкой мирового чемпионата по футболу.