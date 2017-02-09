Донецк, 9 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Донецкая народная республика (ДНР) через СЦКК и миссию ОБСЕ передала украинским военным предложение прекратить военные действия с ноля часов 9 февраля, сообщает RT со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По словам Басурина, с нуля часов 9 февраля вооруженные силы ДНР предложили украинской стороне прекратить огонь. Совместный центр по контролю и координации прекращения огня и миссия ОБСЕ были каналами, через которые было передано предложение о прекращении огня.

Эдуард Басурин отметил, что с трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела.

Напомним, ранее в Киеве отвергли предложение ДНР о поэтапном урегулировании конфликта в Донбассе.