Москва, 10 февраля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, Госдума в окончательном, третьем чтении обсудит проект закона о бессрочной бесплатной приватизации, сообщает ИА REGNUM. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправка исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья.

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит законопроект на пленарном заседании 15 февраля.

По словам полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха, у главы государства останется достаточно времени для того, чтобы рассмотреть документ и принять решение о его подписании до 1 марта, когда по действующему законодательству заканчивается бесплатная приватизация.

Вместе с тем руководство Минстроя ранее заявляло о том, что бесплатная приватизация жилья продлена не будет. Принятый Госдумой в первом чтении законопроект предполагал продление бесплатной приватизации до 2020 года только для отдельных категорий граждан: для жителей Крыма, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.