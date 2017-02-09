Донецк, 9 февраля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Сотрудники военной прокуратуры Донецкой народной республики вышли на след террористов, убивших командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

eristoff Диверсант

Полковник армии ДНР Михаил Толстых, более известный под позывным «Гиви», был убит утром 8 февраля. По предварительным данным, он погиб от выстрела из реактивного огнемета «Шмель». В ДНР это признано терактом, совершенным диверсантами украинских спецслужб.

Военная прокуратура ДНР расследует уголовное дело об убийстве Гиви, возбужденное по статье «терроризм». По словам Эдуарда Басурина, сейчас удалось выйти на след исполнителей и установить место, с которого был произведен выстрел.

Напомним, смерть Михаила Толстых продолжила цепочку целенаправленных убийств военных и политических лидеров ДНР и ЛНР. В частности, в октябре 2016 года в результате теракта был убит боевой товарищ Михаила Толстых, командир батальона «Спарта» Арсений Павлов, известный как «Моторола».