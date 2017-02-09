Москва, 9 февраля, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Инцидент с попаданием боеприпаса в турецких военных усилит взаимодействие России и Турции в борьбе с международным терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил член комитета по международным делам Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Это, конечно, трагедия, но она только усилит взаимодействие РФ и Турции в борьбе с международным терроризмом, и можно гарантировать, что военные двух стран будут оттачивать свои действия, чтобы подобных осечек больше не повторилось», — считает парламентарий.

«Это трагическая военная осечка. Самое главное, что в этой ситуации никто не уходит в тень», — сказал депутат, отметив важность оперативного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Тайипа Реджепа Эрдогана, в котором были выражены соболезнования в адрес президента Турции и родственников погибших военных.

Кроме этого, Шхагошев обратил внимание на состоявшийся содержательный разговор между главами Генштабов ВС РФ и Турции, в ходе которого шла речь о совершенствовании тактики взаимодействия в Сирии. «Это достойно и говорит о том, что стороны реально готовы предпринимать дальнейшие усилия в борьбе с международным терроризмом», — указал Шхагошев.

Парламентарий также напомнил, что в районе города Эль-Баб, где произошёл инцидент, находится большое скопление — около 900 объектов террористов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных при непреднамеренном ударе российских ВКС в Эль-Бабе (Сирия). Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, принимаемых военными после случайного удара ВКС России по турецким войскам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.