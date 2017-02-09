Москва, 9 февраля, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Слишком многое поставлено на карту, чтобы один эпизод — даже с трагическими последствиями — мог бы что-то кардинально изменить в российско-турецких отношения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«К тому же турецкая сторона, уверен, понимает, что, несмотря на все предосторожности, предпринимаемые нашими Воздушно-космическими силами, идет настоящая война, в которой просто невозможно просчитать все до миллиметра», — сказал сенатор.

«Инцидент не может и не должен повлиять на решимость двух наших стран продолжать совместную борьбу против международного терроризма. Слишком многое поставлено на карту, чтобы один эпизод — даже с трагическими последствиями — мог бы что-то кардинально изменить в наших отношениях», — отметил он.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных при непреднамеренном ударе российских ВКС в Эль-Бабе (Сирия). Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о мерах, принимаемых военными после случайного удара ВКС России по турецким войскам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.