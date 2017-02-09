Москва, 9 февраля, 2017, 20:11 — ИА Регнум. В Госдуме надеются, что координация России и Турции будет усилена, чтобы подобного произошедшему не повторилось, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Россия и Турцией вместе на передовой линии противостоят в Сирии самой страшной угрозе — международному терроризму. К сожалению, как на любой войне такие ситуации, увы, случаются и между союзниками. Уверен, что координация будет усилена и такого больше никогда не повторится в будущем», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Глава комитета надеется, что «это не повлияет на наши отношения и антитеррористическое сотрудничество с Турцией». «Российско-турецкое сотрудничество за последнее время претерпело многие катаклизмы. Но отношения сохранились и выстояли. Надеюсь, теперь никакие инциденты, в том числе и трагические, хотя, конечно, лучше бы они не происходили, нам не помешают», — сказал парламентарий.

Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии, говорится в распространенном сегодня официальном заявлении турецких военных. В сообщении отмечается, что «9 февраля около 08:40 (время совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям «Исламского государства» (запрещена в РФ), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения». Генштаб уточнил, что инцидент произошел «в регионе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии в районе города Эль-Баб.

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрлогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.