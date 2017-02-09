Украина, 28 декабря, 2010, 15:14 — ИА Регнум. Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев оценил свою работу в украинском коллективе на "хорошо".

"Считаю, что это был достаточно значимый период в моей жизни, - отметил Газзаев. - Могу сказать, что провел хорошую работу. Не отличную, но хорошую. Единственная неудача, по моему мнению, произошла в прошлом году. Когда, имея отрыв в семь очков от второго места, мы, к сожалению, не стали чемпионами".

Напомним, что на пост главного тренера "Динамо" Газзаев был назначен 26 мая 2009 года, а 1 октября 2010-го ушел в отставку. Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины и "серебро" чемпионата страны.

В сезоне-2010 динамовцы под руководством Газзаева не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и продолжают борьбу в Лиге Европы.