Москва, 9 февраля, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Донбасс нужно сделать относительно суверенным, но не с помощью прямого действия со стороны России. Об этом в ходе программы «Поединок» 9 февраля заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Нам война не нужна», — уверен эксперт. Его оппонентом в «поединке», напомним, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«На сегодняшний день вопрос о нашем прямом вхождении туда и о нашем прямом действии там несёт с собой стратегический проигрыш при тактическом выигрыше, — считает Сергей Кургинян. — Об этом надо честно, глядя в глаза, говорить даже людям, которые там сейчас мучаются. Это первое. Второе — надо резко усилить идеологическую работу в Донбассе и ещё сильнее укреплять там существующие очаги государственности. Надо резко укрепить армию. Надо передать этой армии от лица гражданских, международных, любых структур такое вооружение, при котором на эту армию не сунется никто».

Если Россия будет поддерживать Донбасс напрямую, то и украинская сторона начнёт действовать, не сомневается Сергей Кургинян. «Если только они рванут — а им надо рвануть — будет третий котёл. Такой, каких ещё не было. И после этого третьего котла всё равно надо подписывать Минские соглашения и менять конституцию Ураины, потому что стратегический выигрыш один: сделать Донбасс относительно суверенным, сделать суверенным Львов и так далее», — высказал мнение эксперт.

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Владимир Жириновский высказал мнение, что нынешнее украинское правительство не удержится. «Самый страшный вариант, если они будут всё разрушать, всё бомбить, всё взрывать — и уйдут. И скажут: пожалуйста, пусть русские помогают, — предположил лидер ЛДПР. — И что мы будем делать? И везде у них будут диверсанты. В чём опасность? Это русские люди. У них прекрасный русский язык, и они могут приехать к нам, и получить здесь гражданство, на законных основаниях. Не надо фальшивых документов. Через год, через два в нужный момент в каком-то городе начинается заваруха, начинается майдан, начинаются взрывы. Их трудно остановить, трудно прослушать — это русские люди. Как вы определите, кто из них враг? Они выйдут на улицы города, и вы их не сможете выделить нигде. Это самое сложное».

Лидер ЛДПР полагает, что и так уже сотни таких людей гуляют по нашей стране. «Война против нас уже идёт на нашей земле из-за той советской дружбы народов. Мы дружили, а теперь воюем», — констатировал Жириновский.

Сергей Кургинян настаивал на том, что чем более жёсткие воздействия со стороны России произойдут, тем больше будет крови, тем больше будет сопротивление. «Мы ввязываемся в ситуацию, из которой не будет выхода. И не надо думать сейчас, что мы воскресли. Мы еле-еле выкарабкались из холодной войны. Нам надо побеждать, но нам надо побеждать такими методами, при которых противник окажется минимизирован», — убеждён лидер движения «Суть времени».

Как сообщало ИА REGNUM, точку зрения Кургиняна поддержало большинство телезрителей. Он убедительно победил в схватке с Владимиром Жириновским, результат только на Камчатке — 14 990 голосов против 2898. Темой встречи, напомним, стали активизировавшиеся после теракта в Донецке споры о том, что делать с Донбассом.