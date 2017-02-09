Москва, 9 февраля, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Признать независимость, дать всем российские паспорта, работу и при желании возможность присоединиться к России — таким, по логике Владимира Жириновского, должен быть сценарий развития Украины. Об этом лидер партии ЛДПР заявил сегодня, 9 февраля, в ходе программы Владимира Соловьева «Поединок». Его оппонентом вновь стал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Интересно, что на его уточняющий вопрос, «что в представлении Жириновского мы строим — империю или демократию?», господин Жириновский ответить затруднился.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Свое выступление лидер ЛДПР начал с истории переворота 1991 года:

«Когда мы поломали наше государство, ставить вопросы о том, каким должно быть на примере Украины, где идет гражданская война, конечно, это тяжело… Конечно, это кого-то обидит, это может взорвать общественное мнение, — ну, а судьба русского народа вас не волнует?» — такими словами Владимир Жириновский подошел к той мысли, что тогда, во времена государственного переворота, нужно было действовать по-сталински.

«Только автономия, только РСФСР! Никого СССР вообще бы не стояло — все республики внутри российской были бы, как национальная культурная автономия. Есть деньги — открывайтесь», — предположил Жириновский. По его мнению, три года назад самым лучшим вариантом для Украины было бы не признавать никакие выборы. «Нужно было не признавать никакие выборы и даже не допускать их. Ведь независимость Украины объявили в 1991 году в связи с тем, что в России произошел государственный переворот. Кто мешал массовке 23 февраля 2014 года сказать, мол, в связи с переворотом на Украине — законный президент Янукович. И нет выборов, нет никакого Порошенко — ничего этого не должно было быть, потому что это был переворот», — считает Владимир Жирновский.

Также он предложил восстановить прежние названия царских губерний, и, собственно, их сами: Киевскую, Житомирскую, Донецкую и другие.

«Территориальный принцип хорош для всех, но как только вы вводите национальный принцип — начинается дискриминация большого народа русского и малых народов. Нет ни одного в мире государства, построенного на национальной основе», — привел довод лидер ЛДПР.

Ведущему Владимиру Соловьеву пришлось задать уточняющий вопрос на счет дальнейших действий в отношении Украины. На что Жириновский ответил, что, мол, «нужно признать независимость дать всем паспорта и работу». «А если захотят вступить в состав России — обеспечить это вступление», — подчеркнул Жириновский. По его мнению, необходимо оказать помощи всем русским, проживающим в Новороссии.

«Почему сегодня бомбят Донбасс? Потому что там русские! Чего Львов не бомбите? Потому что там люди прозападные. На наших глазах уже убили более 10 тысяч русских — такого не было ни при царе, ни при советской власти», — заявил Владимир Жириновский в завершение своего выступления.

Лидер «Сути времени» Сергей Кургинян ничуть не меньше скорбит о СССР. Его жесткая позиция по этому поводу известна, но в поединке с Владимиром Жириновским он сделал акцент на другом.

«Мы все прекрасно принимаем, что держателем страны, тем солнцем, вокруг которого вращаются все другие планеты, конечно, должен быть русский народ — а какой? Но что в представлении Жириновского мы строим? Империю или демократию?» — задал резонный вопрос Кургинян. Увы, но внятной формулировки от лидера ЛДПР зрители сегодня не дождались.

Интересно, что к моменту, когда лидер движения «Суть времени» получил возможность высказываться, за него уже проголосовали боле 200 телезрителей, тогда как за Владимира Жириновского (за его 8-минутный спич) было отдано всего около 60 голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программу «Поединок» Владимира Соловьева показывает канал «Россия 1» и сегодняшний выпуск посвящен вопросам возможного развития событий на Украине.