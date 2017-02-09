Москва, 9 февраля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Не допустить повторения ошибок Советского Союза и сделать ставку на поддержку комплементарного России населения Украины призвал в четверг, 9 февраля, лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в эфире передачи «Поединок» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог выступал на передаче в качестве антагониста лидера ЛДПР Владимира Жириновского в вопросе того, как должна действовать Россия в вопросе дальнейшей судьбы Украины.

«На Украине есть три группы населения: первая — всё равно враждебная нам Галиция и всё прочее, и собственно, зачем она нам нужна? — заявил политолог, полемизируя с лидером ЛДПР. — И ей посылается один месседж: «слушайте, станьте независимым государством, и у вас будет сплошной галицийский рай». Вторая — это нейтральная киевская и прочее, за которую надо бороться, и третья — это наша, русская, которую нужно поддержать».

По мнению Кургиняна, только создание единой «планетарной системы», где в ядре государства должен находиться русский народ-держатель, а вокруг, как планеты, вращаться другие народы, «позволит России обеспечить свое будущее».

При этом, дабы не допустить ошибок СССР, ставка должна делаться только на те группы населения Украины и иных государств, которые комплиментарно относятся к России, считает он.

«Ошибка коммунистов состояла в том, что они вместо того, чтобы поддерживать комплиментарные группы, поддерживали некомплементарные — Прибалтику и все прочие, которые нас тогда не любили. Эту ошибку надо исправить, нельзя повторять ошибку Советского Союза, но исправить этот вариант и создать большое пространство — это и значит создать империю», — добавил он.

Политолог также отметил, что существует два пути, по которым может пойти страна: создание на базе России унитарного национального государства, либо имперской «симфонии народов».

«Империя — это многонациональное идеологическое государство. Либо вы строите подобие Османской империи, или вы строите то, что Кемаль Ататюрк предлагал — то есть резню. У вас выбор между Кемалем (резней), или империей, как Османской. В империи Османской было место арабам и всем прочим… Это был «союз нерушимый республик свободных», сплоченный тюрками. Когда это рухнуло, Кемаль просто устроил резню. Вы выбираете какой из этих вариантов?» — задал вопрос Сергей Кургинян Владимиру Жириновскому.

Поединок с Жириновским закончился полной победой Кургиняна: 2898: 14 990 (окончательный результат на Камчатке)