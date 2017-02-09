Ереван, 9 февраля, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы, а ЦИК страны уже принимает для регистрации документы от политических партий, основной темой для обсуждения в стране остаётся экстрадиция из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина, который обвиняется Баку в том, что несколько лет назад посетил Нагорный Карабах. Факт выдачи гражданина Израиля, России и Украины обрастает также новыми подробностями.

Посол Армении в Белоруссии Армен Хачатрян

Так, например, в Армении вспомнили, что у страны есть посол в Белоруссии и зовут его Армен Хачатрян. Посол не только уже семь лет представляет интересы Армении, но как выяснилось, предпринимал какие-то шаги для разрешения ситуации. Но, к сожалению, по его же словам, эти шаги были проигнорированы.

«Я был в МИД Беларуси, обратился с этой проблемой, то есть шаги были сделаны. Но их просто проигнорировали», — сказал Армен Хачатрян в интервью armtimes.com.

Как пишет один из армянских журналистов, Армен Хачатрян, который с 2010 года является послом Армении в Белоруссии, до этого 7 лет проработал послом на Украине, а с 1999 по 2003 г.г. был спикером армянского парламента, в поисковых системах упоминается лишь по случаю, когда, будучи председателем парламента, украл во время одной из зарубежных поездок из гостиницы банный халат. С того времени в прессе его называют «Халат-Армен».

С другой стороны, Армен Хачатрян не исключение, а скорее правило. В Армении должность посла в странах бывшего СССР, что-то вроде почётной пенсии. Когда твои услуги властям уже не нужны, но и обижать не хочется. Так бывшие чиновники и становятся послами, а в нужный момент оказывается, что посла и вовсе нет. То есть он как бы есть, но его как бы и нет.

Для примера приведём список послов Армении в странах ЕАЭС. Посол в России Олег Есаян — бывший спикер парламента Нагорного Карабаха. Посол в Казахстане и Киргизии Ара Саакян — бывший вице-спикер парламента Армении.

Кроме того, посол на Украине Андраник Манукян — бывший министр транспорта РА, посол в Грузии Юрик Варданян — бывший министр спорта РА, посол в Иране Арташес Туманян — бывший руководитель администрации президента РА.

Именно поэтому армянская дипломатия чаще всего «проигнорирована». Как пишет по этому поводу один из пользователей социальной сети Фейсбук: «Утеряна трудовая книжка Эдварда Налбандяна (глава МИД Армении — ИА REGNUM ), считать недействительной».

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