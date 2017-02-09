Махачкала, 9 февраля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Судя по итоговому докладу прокуратуры о работе за 2016 год, можно сказать, что Республика Дагестан переживает период успешной борьбы с терроризмом. Такое мнение высказал ИА REGNUM 9 февраля дагестанский политолог Ханжан Курбанов.

diema Стоп террор!

Прокуратура стала больше внимания уделять выявлению экстремистских ресурсов в сети Интернет. Раньше эта работа, по мнению эксперта, не рассматривалась как важный фактор при противодействии экстремизму и терроризму, в результате чего «расцвели буйным цветом сайты, пропагандирующие агрессию и насилие под исламским прикрытием». Как считает Курбанов, об улучшении работы в этом направлении говорит тот факт, что надзорный орган направил в суды 196 дел по делам, возбужденным по преступлениям террористической направленности.

По мнению Курбанова, сейчас Дагестан переживает этап борьбы с терроризмом и экстремизмом, который можно охарактеризовать как наступательно-победный. В обществе уже не то отношение к религиозно-политическому экстремизму, которое наблюдалось лет 10 назад. «Братья работают!» — заявил Курбанов.

Но и здесь, по его мнению, как и во всякой работе на отпор деструктивным явлениям, не обходится без перегибов. Они незначительны, опять же по сравнению с концом 90-х и первой декадой двухтысячных. «Тем не менее, следует констатировать и высокую гражданскую планку общества, большую демократизацию, развитие правового сознания и демократической культуры дагестанцев, когда любое задержание тщательно рассматривается под биноклями общественного контроля и порицания», — отметил политолог.

Так называемые профучеты и рейды по мечетям, по мнению Курбанова, вызывают недовольство граждан, а особенно салафитской части мусульман, среди которой нарастает тихое недовольство властью и в целом методами работы правоохранителей. В этой работе особняком, по его мнению, стоит «наезд» силовиков на имамов, представляющих официальный ислам, «что выходит за грань добра и зла».

«Это представляет собой пример несогласованности и противоречий в политике борьбы с экстремизмом, когда под «профилактику» попадают союзники власти. Это недопустимо и вряд ли способствует цельному сосуществованию и интеграции в общество религиозной части дагестанцев», — заявил Курбанов.

Напомним, 9 февраля прокуратура Дагестана подвела итоги работы ведомства за 2016 год. По данным прокурора республики Рамазана Шахнавазова, за прошедший год в Дагестане было убито около 100 боевиков.

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