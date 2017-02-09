Санкт-Петербург, 9 февраля, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги по итогам января в Петербурге вырастет чуть более чем на 4%. Об этом сообщил сегодня глава жилищного комитета городской администрации Валерий Шиян. «Это средняя цифра, которая будет равна примерно 170−180 рублям», — сказал Шиян, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Согласно данным мониторинга, которыми обладают чиновники, в реальном выражении средний счет за квартплату и услуги ЖКХ в квитанциях за февраль по городу составляет 4 тыс. 528 рублей. По сравнению с февралем прошлого года, он увеличился на 4,7%.

По сравнению же с январской квитанцией 2017 года, февральская «подорожает» на 4,3%. Как пояснили в жилищном комитете, это связано с морозами, благодаря которым средняя температура в январе оказалась на 1 градус ниже, чем в декабре. Если в декабре 2016 года она составляла минус 2,2 градуса, то в январе опустилась до отметки минус 3,6 градуса.

Кроме того, как пояснили в комитете, с 1 января горожане будут оплачивать «утилизацию твердых бытовых отходов», а также произошли дополнительные начисления к счету за общедомовые нужды (ОДН).

Как указал зампред главы жилищного комитета Василий Осипов, к «розовым» квитанциям, которые получает большинство горожан, на отдельном белом листе приложена поясняющая записка с информацией по изменениям, на самих бланках также есть абзац внизу, поясняющий, что в феврале придется частично заплатить за январские услуги.

«Конечно, мы вынуждены писать их таким чиновничьим языком, с требуемыми формулировками… Попробуйте прочесть и понять. Поэтому мы надеемся, что горожане, в случае необходимости, позвонят на горячую линию, и им всё объяснят», — добавил Валерий Шиян.

Как сообщил руководитель жилищного комитета корреспонденту ИА REGNUM, для справедливого начисления оплаты за электричество на ОДН в Петербурге рекомендовано устанавливать двухтарифные электросчетчики (с учетом дневного и ночного тарифа) при вводе в эксплуатацию каждого нового дома.

«У нас 99% домов в Петербурге оборудовано такими счетчиками на ОДН, как старых, так и новых зданий. Я бы хотел жить в доме, где стояли бы счетчики на общедомовые нужды и счетчики на каждую квартиру, которые бы снимали корректные и своевременные показания. Тогда никаких условий для хищения не будет. Нормативного документа, закрепляющего это обязательство, нет, есть рекомендация жилищного комитета: сохранить эти приборы, где нужно — их поставить», — сказал Шиян.

Подобных электросчетчиков в северной столице могут не иметь только бывшие общежития при фабриках или институтах, получившие впоследствии статус многоквартирного дома.

Кроме того, по данным городского Водоканала, около 99% жилых домов в Петербурге оборудованы и счетчиками общедомового потребления воды.

Что касается отопления, то из 23 тыс. петербургских домов таких счетчиков тепла, расходуемого на ОДН, не имеют 7 тыс. зданий. Как пояснили в жилищном комитете, в этих зданиях нет технической возможности их установить.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды включаются в состав платы за содержание жилого помещения. Расходы на ОДН теперь должны входить в плату за жилищные услуги в размере, ограниченном нормативом, устанавливаемом субъектами РФ. Ранее все расходы на ОДН распределялись пропорционально между жителями домов без каких-либо нормативов.