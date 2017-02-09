Киев, 9 февраля, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко будет добиваться введения безвизового режима с Евросоюзом к лету 2017 года, сообщает УНИАН.

pixel2013 Сурок

«Желательно, и мы договорились координировать наши усилия, чтобы это произошло, и украинцы имели возможность путешествовать уже этим летом», — сообщил Порошенко.

По информации украинских СМИ, в решении этого вопроса Петру Порошенко окажут поддержку Еврокомиссия, Совет ЕС и украинский сурок-предсказатель по кличке Тимка, который, хоть и с третьей попытки, но все-таки определил, что Украина получит «безвиз» в 2017 году.

Официальные лица Евросоюза заявление президента Порошенко и предсказание сурка Тимки пока никак не комментируют.