Севастополь, 9 февраля, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило порядок предоставления региональной доплаты участковым терапевтам, педиатрам и врачам общей семейной практики, передает корреспондент ИА REGNUM по итогам заседания городского правительства 9 февраля.

Пять тысяч рублей

«Размер ежемесячной доплаты для врачей устанавливается в размере 5 тыс. рублей», — сказала и.о. директора департамента здравоохранения города Ольга Емельяненко. Региональная доплата участковым медицинским сестрам предусмотрена в размере 2,5 тыс. рублей в месяц.

Всего на региональные доплаты врачам и медсестрам в городском бюджете на 2017 год предусмотрено 32,3 млн рублей.